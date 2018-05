Mariage princier : "C'est comme un épisode de la plus longue télé-réalité du monde. Ça a tout pour plaire aux jeunes"

Le prince Harry se marie samedi à Windsor avec Meghan Markle, américaine, divorcée, et actrice il y a encore peu. Un événement qui passionne, toutes générations confondues, explique à franceinfo l'écrivain britannique Stephen Clarke.

Meghan Markle et le prince Harry se marient samedi 19 mai au château de Windsor. Un mariage princier qui passionne des centaines de milliers de Britanniques, venus assister à l'événement pour apercevoir la famille royale. La jeunesse est notamment particulièrement intéressée, explique Stephen Clarke, écrivain britannique, invité de franceinfo samedi.

>> Mariage d'Harry et Meghan : suivez notre direct

franceinfo : Peut-on parler d'engouement populaire pour ce mariage ?

Stephen Clarke : C’est vrai qu’il y a un grand engouement. Toute la presse en est remplie. On parle plutôt de ce mariage alors que c’est le jour de la finale de la Coupe d’Angleterre de football. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont arrivés à l’aube pour être là où il y aura la procession du couple après le mariage. Il y a un grand engouement. Les gens disent que c'est parce que ça va être le dernier mariage royal pendant une génération. C'est une très grande occasion.

Que symbolise ce mariage princier pour les Britanniques ?

De temps en temps, il y a une journée un peu joyeuse. On peut faire la fête. L’ambiance est à la fête dans les rues de Windsor, tout le monde est super content. Derrière, il y a le Brexit, le chaos total, le gouvernement incompétent, incapable de gouverner et de décider quoi que ce soit. Le pays est divisé en deux et là il y a quelque chose de joyeux qui se passe. En plus, le couple a l’air assez sympa, amoureux. Plein de gens disent que c’est super important que, pour une fois, la famille royale accepte une Américaine, une divorcée mais aussi quelqu’un de métisse. C’est juste une bonne occasion pour une fête. Et nous les Anglais, on aime bien faire la fête !

Cet événement intéresse-t-il aussi la jeunesse anglaise ?

Elle est comme la jeunesse française. Elle est complètement obsédée par la télé-réalité, donc c’est comme un épisode de la plus longue émission de télé-réalité du monde. Ça a tout pour plaire aux jeunes. Meghan Markle est une star de la télé et le prince Harry est une star des médias. Ce sont deux stars qui se marient. C’est une grande occasion pour la jeunesse mais pas une promesse pour l’avenir. Le Brexit pèse sur nous comme un nuage.

La reine Elizabeth II a accepté qu'une actrice de série américaine entre dans la famille royale. A-t-elle dû se faire violence?

Je ne pense pas. Elle prend très sérieusement tout ce qui est protocole et son rôle de reine. Mais une fois que tout ça est respecté, en-dehors de ça, elle est beaucoup moins stricte. Et vu que le prince Williams a trois enfants, la succession est assurée. Elle prend les choses de façon assez humaine. Elle est assez moderne dans la tête pour se dire que c’est une bonne chose, qu’Harry, qui était un peu mauvais garçon, est rangé. Il va se marier avec une actrice qui est parfaite pour le rôle de représentation publique. La reine a de l’humour, de l’ouverture.