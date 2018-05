Mariage de Meghan et Harry : quelques mots d'amour échangés durant la cérémonie

Dans la solennité de la chapelle Saint-George, ce sont quelques messes basses capturées hier par les caméras du monde entier. Le prince Harry, souriant, mais visiblement nerveux, échange avec William, son frère et témoin. Selon certains observateurs, ils évoquent des souvenirs de leur mère, la princesse Diana. Puis Meghan Markle apparaît, et c'est au bras du prince Charles, le père du marié, qu'elle avance jusqu'à l'autel. Son propre père, hospitalisé, n'a pu faire le voyage, Harry semble touché.

"On peut vraiment voir leur amour"

Côte à côte, les futurs mariés ne se quittent pas des yeux ; Harry murmure alors ce mot doux : "Tu es superbe". Et selon certains spécialistes, il aurait alors une façon bien à lui de confier son angoisse à Meghan : "Je me fais dessus" ; d'autres lisent au contraire sur les lèvres du prince cette phrase plus romantique, "j'ai tellement de chance". Des sourires, des éclats de rire entre les désormais duc et duchesse de Sussex, jusqu'au moment de l'échange des consentements. Cette complicité n'a pas échangé au révérend qui a marié le couple, Michael Curry : "On peut vraiment voir leur amour, c'est évident ! Ils se souriaient tout le temps, ils pouffaient de rire de temps en temps". Entre eux, la communication, même non verbale, est un émouvant qui a déjà conquis le public de Windsor.

