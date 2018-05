Mariage de Meghan et Harry : le jackpot des produits dérivés

Un mariage princier n'est pas seulement un moment de fête pour la famille royale d'Angleterre et les Britanniques. La prochaine célébration du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai prochain, sera aussi l'occasion d'un immense business de produits dérivés. De toutes les tailles, de toutes les formes, des centaines de produits sont disponibles. Le mariage devrait ainsi rapporter 230 millions d'euros à l'économie britannique, et tout d'abord à l'industrie de la porcelaine.

Une gamme de porcelaine dédiée

"Nous avons travaillé pratiquement nuit et jour sur cette nouvelle collection. Depuis qu'on a appris le mariage à la toute fin de l'année dernière, nos designeurs à Londres ont travaillé d'arrache-pied pour avoir une gamme moderne, qui corresponde à ce couple", confie Ian Grant, des porcelaines "Royal Collection". Une assiette vendue dans les boutiques officielles sera affichée à 60 euros pièce.

