Mariage de Harry et Meghan : Windsor en liesse

Dans l'abbaye de Windsor, plus une place n'est libre. Ils sont 600 invités triés sur le volet à attendre les futurs mariés et leur famille. Quelques stars sont déjà là : Victoria et David Beckham, George et Amal Clooney. Il y a aussi l'amie de Meghan Markle, la championne de tennis, Serena Williams, présente pour la cérémonie. Plus discrète dans l'abbaye, l'aristocratie britannique est aussi de la partie. Pour assister au mariage de l'année outre-Manche, les consignes vestimentaires sont strictes : redingote pour les hommes, voilette et couvre-chef obligatoire pour les dames.

"On s'est réveillés à 3h15"

Dehors, à quelques centaines de mètres de l'abbaye de Windsor, l'impatience est la même. L'ambiance est cependant un peu moins guindée. Le long du parcours qu'empruntera le futur couple royal, des milliers de Britanniques sont massés avec des parures plus originales les unes que les autres. Une fête "so British". Beaucoup n'auraient raté ça pour rien au monde. La plupart des fans de la famille royale a transité par la gare de Windsor, renommée pour l'occasion "Harry and Meghan's station". Beaucoup sont arrivés aux aurores : "On s'est réveillés à 3h15, on a vraiment fait un effort pour voir passer le carrosse là, juste devant nous", expliquent deux fans du couple princier. Dans l'abbaye de Windsor, aristocrates et célébrités sont en place. Ils attendent désormais l'arrivée du prince Harry et de Meghan Markle.