Mariage de Harry et Meghan : Windsor dans l’effervescence

C’est une union pas comme les autres. Le prince Harry, ancien enfant terrible de la monarchie britannique, va s’unir avec Meghan Markle : une épouse atypique, américaine, ancienne actrice, roturière, catholique et métisse. Une sorte de conte de fées pour adultes. À Windsor, l’heure est aux derniers détails et aux préparatifs. Ce vendredi 18 mai, le prince Harry a fait un bain de foule en compagnie de son frère.

La foule dehors

Dans toutes les rues, les enfants étaient de sortie et les drapeaux de l’Union Jack omniprésents. Les soldats chargés de la sécurité ont déclaré être très heureux. Dans la nuit, beaucoup ont campé au bord de la route pour ne pas manquer une miette de la cérémonie. Ce samedi 19 mai, la future mariée sera accompagnée par le prince Charles et non par sa mère, "choquant" pour certains, "un bon choix pour d’autres". Les deux mariés ne passeront pas la nuit ensemble. Meghan était avec sa mère, tandis qu’Harry était avec son frère.

>> EN DIRECT. Le mariage de Meghan et Harry

Le JT

Les autres sujets du JT