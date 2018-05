Mariage de Harry et Meghan : une cérémonie aux accents américains

Le mariage le plus attendu de l'année s'est déroulé ce samedi 19 mai. Le prince Harry a épousé l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-George de Windsor, au Royaume-Uni. C'est en compagnie de sa mère que la future mariée a pris la route de sa destinée, acclamée par tout un peuple déjà prêt à l'aimer. Quelques minutes auparavant, les 600 invités avaient pris place à l'intérieur de la chapelle. Des convives aux accents américains. Les acteurs et actrices de la série Suits, qui a rendu Meghan célèbre, étaient présents, tout comme George Clooney et son épouse Amal. La tenniswoman Serena William ou encore Oprah Winfrey faisaient également partie de l'assemblée.

Une nouvelle ère

Meghan Markle a remonté la nef de la chapelle Saint-George sans son père, malade, mais sous le regard ému de Harry, et devant les yeux humides de sa maman, professeure de yoga en Californie, qui n'aurait sans doute jamais imaginé un jour offrir la main de sa fille à un descendant de la couronne britannique. La cérémonie a été marquée par le sermond du révérend Michael Curry, premier Afro-Américain à diriger l'église anglicane des États-Unis. Une chorale gospel a ensuite interprété Stand by me, une chanson américaine dans une chapelle gothique où ne résonnent pas souvent des tubes planétaires, et encore moins lors d'un mariage princier. Après l'échange des voeux, Harry et Meghan sont proclamés mari et femme par l'archevêque de Canterbury. Il scelle là l'union de deux êtres qui font entrer la monarchie britannique dans une nouvelle ère.

