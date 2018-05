Mariage de Harry et Meghan : un mariage qui vaut de l'or

Le mariage princier, c'est aussi un événement dans les rues de Londres (Royaume-Uni). Chaque boutique arbore son lot de drapeaux, tasses, ou encore assiettes à l'effigie des futurs époux. Tout le monde veut garder un souvenir de ce moment, même si certains clients ont tardé à venir comme l'explique la commerçante Alem Aklilu : "Les mugs, on les a depuis février, donc on était un peu inquiets de ne pas les vendre alors que le mariage approchait. Et puis on a commencé à les vendre, et ils se sont vendus très très bien."

Au moins 57 millions d'euros

Les ventes de produits dérivés devraient rapporter au moins 57 millions d'euros à l'économie britannique. Un marché juteux aussi outre-Manche. Dans ce magasin parisien, les objets dérivés du mariage partent comme des petits pains. La presse people non plus ne veut pas passer à côté de cet événement très médiatique. Pour ce magazine, les mariages royaux, c'est ce qui rapporte les meilleures ventes : "On renforce les équipes évidemment, on a un numéro spécial. Je crois qu'on a mis en place 320 000 exemplaires, donc on a quasiment doublé le tirage". Un mariage dont tout le monde profite. En 2011, deux milliards de téléspectateurs ont suivi l'événement.

