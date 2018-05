Mariage de Harry et Meghan : un engouement en baisse ?

Les Britanniques se sont montrés moins intéressés que par le passé. Globalement, dans les rues de Londres (Royaume-Uni), il y avait un peu de ferveur pour l'union du prince Harry et de Meghan Markle que lors du mariage de William et Kate. Les Britanniques savent que Harry, sixième dans l'ordre de succession, ne sera jamais roi. Le jour du mariage n'a également pas été un jour férié au Royaume-Uni, contrairement à celui de Kate et William.

La cérémonie très suivie malgré tout

Rassemblés devant un écran géant, à Londres, ils étaient pourtant des milliers à célébrer ce mariage royal. Les taxis londoniens qui travaillaient aujourd'hui ont scrupuleusement suivi la cérémonie à la radio. Dans certains quartiers, les voisins ont organisé ensemble une street-party pour vivre ensemble l'événement. Ici comme ailleurs, le mariage du prince Harry avec Meghan Markle, actrice américaine métisse, est un symbole.

