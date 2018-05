Mariage de Harry et Meghan : Londres avait les yeux rivés sur Windsor

Des écrans géants avaient été installés dans les jardins de Kensington Palace, à Londres, pour que les Londoniens puissent suivre en direct le mariage du prince Harry et de Meghan Markle ce samedi 19 mai dans la chapelle Saint-George à Windsor, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. L'émotion était à son comble lors de l'échange des consentements. "Harry et Meghan ont l'air tellement amoureux", se réjouit une Londonienne au micro de France 3.

Un style nouveau

Silence quasi religieux dans les jardins, jusqu'à ce que le révérend américain fasse son apparition. Son style, sa fougue font rire les Britanniques. "Il y avait des moments drôles, c'était très Américain, on n'a pas l'habitude ici en Angleterre, comme vous en France. Parfois on se disait : 'Oh mon dieu'", commente un spectateur. Le classique Stand by me a ensuite fait danser la foule. Une célébration d'une heure qui s'est poursuivie dans les bars. Entre le mariage royal et la finale de la Coupe d'Angleterre de football, les Britanniques avaient de quoi lever leur verre.