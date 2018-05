Mariage de Harry et Meghan : la robe de la mariée signée Givenchy

Le prince Harry a épousé ce samedi 19 mai l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-George de Windsor. Comme à chaque mariage princier, la robe de la mariée était très attendue. La désormais duchesse de Sussex avait opté pour une création de la maison française Givenchy. "Une robe esthétique, intemporelle et élégante, tel était le cahier des charges du couturier", explique en plateau la journaliste de France 2 Virginie Fichet. Et de préciser que la robe est "made in France, en soie d'organza avec une touche britannique puisque la directrice artistique de la maison de couture est anglaise. C'est elle qui a dessiné cette robe avec la mariée elle-même".

Le diadème de la reine

Quant à la traîne de la mariée. "Celle de Meghan mesurait cinq mètres de long, un fleuve de soie et de tulle, entièrement brodé à la main, avec 53 fleurs représentant les 53 états du Commonwealth, auxquelles ont été ajoutées deux autres fleurs, dont le pavot de Californie, l'État d'origine de la mariée", poursuit la journaliste en plateau. Enfin, Meghan Markle portait une tiare en diamants de la reine. Les autres bijoux de la mariée étaient quant à eux signés Cartier.

