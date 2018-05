Mariage de Harry et Meghan : la France à l'heure anglaise

Le prince Harry a épousé ce samedi 19 mai l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-George de Windsor, au Royaume-Uni. Un mariage diffusé partout dans le monde. Dans un pub d'Antibes, l'émotion était au rendez-vous. Lorsque la mariée est apparue, des larmes de joie coulaient chez les Anglais d'Antibes (Alpes-Maritimes). "C'est magnifique, j'adore, je suis très fière", confie une jeune femme présente dans le bar.

Émotion et larmes en Dordogne

En Dordogne, département où vit le plus grand nombre d'Anglais, l'émotion était là aussi très forte. Dans un village du département, le pub s'est mis à l'heure anglaise, en diffusant la cérémonie. Et les Britanniques présents ce jour-là ne peuvent retenir leurs larmes. "La princesse Diana aurait été si heureuse aujourd'hui. C'est émouvant", confie au micro de France 2 une Anglaise présente dans le pub. D'autres ont préféré suivre le mariage en toute intimité, à la maison. Sandwichs au concombre et petits bibis de rigueur pour tout le monde. Une journée vraiment royale.

