Mariage de Harry et Meghan : la cérémonie vue de France

Ils sont à 1 500 kilomètres de Windsor, dans un restaurant d'Antibes (Alpes-Maritimes) mais c'est comme s'ils étaient dans la chapelle royale, à partager l'émotion britannique. "C'est tout l'ambiance, la magie, le romantisme", témoigne une Britannique avec un accent français presque parfait. "Je pense que c'est la magie de la monarchie, tout le monde adore la monarchie, c'est merveilleux", renchérit une autre, en anglais cette fois-ci. Dans ce pub, même les jeunes ont célébré l'événement avec ferveur. "Jusqu'à présent, les jeunes n'étaient pas très intéressés, mais les membres de la famille royale sont maintenant très jeunes et très modernes, alors on s'identifie à eux", selon une Britannique interrogée.

"Je peux lire la passion sur le visage d'Harry"

Le mariage royal, c'est l'occasion de se réunir, et près de Bordeaux (Gironde), ces inconditionnels de la famille britannique en ont profité pour organiser une "party" en robe et en chapeau aux couleurs de l'Union Jack : "Je peux lire la passion sur le visage d'Harry, c'est un couple merveilleux, j'espère qu'ils seront heureux". Selon un sondage, le prince Harry est le représentant de la royauté favori des Britanniques, devant son frère William et même devant la reine.