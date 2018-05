Mariage de Harry et Meghan : ils se sont dit "oui"

À midi heure de Londres (Royaume-Uni), une apparition saisissante : Meghan Markle parée d'une robe Givenchy, pénètre dans l'abbaye de Windsor. Dans son sillage, 5 mètres de traine d'une soie brodée. Son père absent, c'est le prince Charles qui l'amène à son futur époux. Au premier rang Doria Ragland, la mère de la mariée, peine à contenir son émotion, quand sa fille et le prince Harry échangent leurs consentements. Puis l'archevêque de Canterbury lance : "Je vous déclare mari et femme". À l'extérieur, on entend la foule qui jubile. Dans cette chapelle vieille de six siècles s'élève alors un gospel : Stand by me. Puis, plus classique, c'est God Save the Queen qui résonne, repris en coeur par toute l'assistance, excepté la reine, c'est la tradition.

"Simple, mais tellement belle"

Après une heure de cérémonie, Meghan et Harry sortent de l'abbaye, s'arrêtent sur le perron, et moment tant attendu, échangent un baiser. Sous un soleil radieux devant toue la famille, et avec la bénédiction de la princesse Charlotte, la fille de Kate et William, le duc et la duchesse de Sussex rejoignent ensuite cette voiture à cheval pour traverser la ville. Dans les rues de Windsor, ils sont des milliers à les acclamer, une attention particulière pour la mariée : "Elle est élégante, éblouissante, simple, mais tellement belle", estime une Britannique. Après ce premier bain de foule comme mari et femme, Meghan Markle et le prince Harry devaient retrouver leurs invités au château de Windsor pour un déjeuner offert par la reine Elisabeth II.