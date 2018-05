Mariage de Harry et Meghan : ferveur populaire à Windsor

Ils attendaient de voir passer le prince et son épouse depuis des heures, voire depuis des jours. Dans la foule rassemblée dans un parc qui jouxte le château, des Britanniques et des Américains sont venus vivre ensemble le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, ce samedi 19 mai. Un moment d'intense émotion ressentie dès l'entrée de la mariée dans la chapelle.

La fête se poursuit à Windsor

À quelques rues de là, les fans inconditionnels de la famille royale, installés depuis des jours, ont savouré chaque instant. Pour ceux qui n'ont pas pu se frayer un chemin dans la foule, la ville de Windsor a installé un écran géant sur un terrain de rugby. Pour certaines familles venues de loin, il était inconcevable de rater ce moment exceptionnel. Les pubs de Windsor sont désormais pris d'assaut, les Britanniques boiront à la santé du couple tout au long de la nuit.

