Mariage de Harry et Meghan : 200 invités triés sur le volet pour une soirée très privée

Le prince Harry a épousé ce samedi 19 mai l'actrice américaine Meghan Markle à la chapelle Saint-George de Windsor (Royaume-Uni). Après la cérémonie et le brunch organisé par la reine, les jeunes mariés ont pris ce soir la direction de Frogmore House, une résidence de la famille royale, où va se dérouler la dernière partie de cette grande journée, avec une fête privée. "Il y avait 2 600 invités dans les jardins de Windsor, 600 invités de marque dans la chapelle, ils ne seront que 200 ce soir à pouvoir aller à cette fête très privée", précise le correspondant de France Télévisions, Loïc de la Mornais.

Téléphones interdits

Au programme de cette soirée très privée : "Elton John chantera et fera danser les invités. Au programme également, Harry a fait livrer des camions-restaurants pour donner des hot-dog et des glaces à ses invités. Une ambiance beaucoup plus détendue. Et surtout, ordre impératif à ces 200 invités triés sur le volet : n'amener aucun téléphone portable, aucun appareil photo. Car en cette fin de journée, les jeunes mariés veulent pouvoir enfin se lâcher, loin des caméras du monde entier", conclut le journaliste en direct de Windsor.

