Mariage d'Harry et Meghan : les cuisiniers s'activent, les Britanniques s'impatientent

C'est dans le Hall Saint-George que 600 invités de marque vont profiter d'un déjeuner royal. Depuis le début de la semaine, et a fortiori jeudi 17 mai, les cuisines de Windsor tournent à plein régime. 30 chefs sont déjà derrière les fourneaux. Et à deux jours du mariage, tout doit être parfait. "Nous avons fait beaucoup d'essais et des ajustements. On sait donc tous ce qu'on a à faire. Harry et Meghan se sont beaucoup impliqués. Ils ont tout goûté et ont choisi chaque détail", confie Mark Flanagan, chef royal.

Des invités vont pique-niquer

Avant le déjeuner, ces 600 convives seront les seuls à pouvoir entrer dans la Chapelle Saint-George et à être aux premières loges quand Harry épousera Meghan. Un privilège que ne partageront pas les 2 640 autres invités issus de la société civile. Ils seront bien présents dans l'enceinte du château mais à l'extérieur de la chapelle. Pour eux, pas de déjeuner royal, mais une collation. On leur a même recommandé d'apporter leur propre pique-nique.

Le JT

Les autres sujets du JT