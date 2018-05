L’invité : Vincent Meylan, analyse le mariage de Meghan et Harry

Harry et Meghan, un mariage atypique. Un cocktail inédit également qui provoque un engouement populaire, explique Vincent Meylan, le rédacteur en chef du magazine Point de vue, spécialisé dans l’actualité des familles royales. "Lui n’est pas lisse non plus, c’est un personnage qui a beaucoup d’affection. Tout le monde se souvient du petit garçon qui marchait derrière sa maman lors de son enterrement. Des années plus tard, il a choisi une femme très atypique. Le mariage des deux est de la dynamite. Or ce mariage n’est jamais que celui du sixième successeur de la couronne". Alors pourquoi un tel engouement ? "Je pense qu’à l’étranger, on s’y intéresse plus qu’en Grande-Bretagne. Il n’y a pas d’enjeu, ni institutionnel ni politique".



La monarchie britannique ancrée

Qu’est-ce que cela dit de la monarchie britannique ? "Si le monde entier n’a pas les yeux fixés sur la monarchie britannique, elle a du souci à se faire. Le fait que la fascination que l’on a pour cette monarchie soit encore intacte par rapport à ce qu’elle était il y a 30, 40, 50 ans, prouve que le cocktail marche encore et qu’ils vont rester sur le trône encore très longtemps". Elizabeth II a-t-elle donné sa bénédiction ? "Elle est aujourd’hui très populaire. Est-ce qu’elle a fait des choix, est-ce qu’elle a des gens autour d’elle super malins qui prennent les bonnes décisions ? Elle une figure de proue emblématique et je ne suis pas sûr qu’elle rentre dans le détail des décisions", précise-t-il.

