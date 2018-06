Royaume-Uni : la reine Elizabeth II a fêté ses 92 ans

Elizabeth II a eu 92 ans le 21 avril dernier, mais comme à l'accoutumée, la reine l'a célébré avec le peuple britannique ce samedi 9 juin. Pendant des décennies, elle a inspecté ses troupes elle-même à dos de cheval. À 92 ans, la reine passe aujourd'hui ses gardes royaux en calèche, en bleu pastel, l'œil toujours vif après soixante-six ans sur le trône. Une cérémonie rituellement marquée par 41 coups de canon tirés depuis Green Park. Après la parade des troupes à pied, la famille royale a remonté la grande avenue menant à Buckingham Palace.

Une première pour Meghan Markle

L'occasion pour la foule d'acclamer les jeunes mariés, Harry et Meghan, désormais duc et duchesse de Sussex. Pour assister au défilé aérien de la Royal Air Force, pour la première fois, Meghan a eu le privilège de monter sur le fameux balcon, celui où Kate et William avaient échangé leur baiser de mariage il y a sept ans. Désormais, ils y viennent avec leurs enfants, la petite princesse Charlotte et le petit prince George, troisième dans l'ordre de succession au trône.

