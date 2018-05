Harry et Meghan : jour de fête en Angleterre

Pour être au plus près des mariés, de nombreuses personnes s’étaient rassemblées à Windsor. La BBC parlait même d’environ 120 000 présentes pour apercevoir Meghan et Harry. À Londres, l’événement a aussi été suivi, mais de façon plus mesurée. Cette histoire d’amour fait quand même rêver les Britanniques. Dans la capitale, des centaines de fans de la famille royale s’étaient réunis dans les jardins royaux de Kensington, avec comme moment fort, l’échange des consentements. "L’ambiance est vraiment super, tout le monde est très content, il fait beau, c’est chouette", dit une Anglaise. "Meghan et Harry ont l’air tellement amoureux", se satisfait une touriste asiatique.



Jour de fête

Un silence "religieux" durant la cérémonie jusqu’’à l’apparition du révérend américain qui a fait rire les Britanniques, peu habitués à cela. "C’est très américain et français", glisse même un Anglais présent sur place. D’autres soulignent les efforts faits par la famille royale pour rester dans l’air du temps. La journée s’est terminée ensuite dans les parcs, puis dans les bars pour fêter ce moment et suivre la finale de la Coupe d’Angleterre de football.

>> De Windsor au Périgord, une “party” pour le mariage de Meghan et Harry

Le JT

Les autres sujets du JT