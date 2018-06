Bourgogne : le vin du mariage de Harry et Meghan s'arrache outre-Manche

Puligny-Montrachet est un des vignobles les plus prestigieux de Bourgogne. Cette appellation de Côte-d'Or fait rêver les connaisseurs de grands vins. Olivier Leflaive est le fier propriétaire de 20 ha de parcelle. L'un de ses vins a été servi lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai dernier. Les 600 convives qui ont participé à la réception ont pu déguster sa cuvée 2015 et la presse britannique s'en est fait l'écho.

Un vin d'entrée de gamme à 17 €

Depuis l'évènement, les ventes de ce vin explosent outre-Manche. "Les distributeurs ont vendu des centaines de caisses dans les deux ou trois heures qui ont suivi la parution de l'article. Ça a boosté les ventes, mais malheureusement on est en fin de stock", relate Olivier Leflaive. Le vin choisi par la couronne britannique est un vin d'entrée de gamme, à 17 €. C'est le moins cher proposé par le viticulteur.

