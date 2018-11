Royaume-Uni : deux nouvelles photos de la famille royale dévoilées pour les 70 ans du prince Charles

La reine et son mari, le prince Philip, ne sont pas présents sur les photos où n'apparaissent que le prince Charles, son épouse, ses fils, leurs épouses et ses petits-fils.

Des visages souriants pour souffler 70 bougies. Le prince Charles fête, mercredi 14 novembre, son 70e anniversaire. Né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace, à Londres le prince de Galles, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philipp est né quatre ans avant que sa mère n'accède au trône britannique, après la mort de son grand-père, George VI.

Pour marquer l'occasion, le prince Charles organise une "tea party" un peu spécial en recevant soixante-dix personnes "inspirantes" qui auront elles aussi 70 ans cette année. Une fête privée avec ses amis et sa famille organisée par la reine se tiendra par la suite. Kensington Palace (résidence de William, Harry et de leurs familles) et Clarence House (résidence du prince Charles) ont également publié deux nouvelles photos de la famille. Elles ont été prises (à une date non indiquée) dans les jardins de Clarence House, à Londres. On y retrouve le prince Charles et sa femme, Camilla. Sont aussi présents le prince William, sa femme Kate et leurs trois enfants ainsi que le prince Harry et son épouse Meghan, enceinte. La reine et le prince Philip sont absents, comme pour mieux laisser la vedette à Charles.

