Arcimboldo, virtuose des fruits et légumes et artiste politique, au Centre Pompidou-Metz

Le Centre Pompidou-Metz consacre depuis samedi 30 mai une exposition à Arcimboldo. Le peintre italien du XVIe siècle est notamment célèbre pour ses portraits faits de fruits et de légumes.

Ses portraits étonnants faits de fleurs, de fruits et de légumes ont traversé les époques. Arcimboldo, un peintre italien du XVIe siècle, fut la star des cours royales d'Europe en explorant ce style. Aujourd'hui, il est exposé au Centre Pompidou-Metz, en Moselle, à côté d'artistes contemporains qui s'inspirent de lui.

La peinture d'Arcimboldo, c'est d'abord de la politique. De 1562 à sa mort en 1593, il met son talent au service des puissants. Quand il réalise le portrait de l'empereur Rodolphe II, c'est donc avec une profusion de légumes et de fruits, pour symboliser la prospérité retrouvée grâce au dirigeant.



Une inspiration pour ses contemporains

Les portraits d'Arcimboldo, ce sont les quatre saisons et leur cycle immuable : l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Ils font écho à la stabilité et la solidité du pouvoir des Habsbourg (Autriche). Quand il ne fait pas de politique, Arcimboldo s'amuse. Mais même en s'amusant, il a su devenir une inspiration pour ses contemporains.

Parmi nos sources : Catalogue de l’exposition "Face à Arcimboldo", sous la direction de Chiara Parisi et Anne Horvath (Editions du Centre Pompidou-Metz)