Pays-Bas : à la découverte de Giethoorn, la Venise hollandaise

À Giethoorn, surnommée "La Venise des Pays-Bas", il n’y a ni routes ni voitures. Les habitants utilisent les canaux qui traversent la ville et son décor de carte postale.

En été, l’affluence de Giethoorn (Pays-Bas) est digne d’un parc d’attractions. À l’approche de l’hiver, elle devient une Venise endormie. Ici, seulement des canaux, pas de routes ni voitures. Kevin Knol, 20 ans, a appris à naviguer depuis son plus jeune âge. "La plupart des habitants ont un bateau. Et si on inclut ceux qui sont en location, il y a presque plus de bateaux que d’habitants", dit-il.

176 ponts dans le village

Malgré le froid, quelques touristes asiatiques sont présents. Le facteur, Jan Kleene, originaire du village, distribue le courrier à vélo et doit contourner les 176 ponts. Il fait sa tournée deux fois par semaine. Né dans le village, il ne le quitterait pour rien au monde. "Je suis fier d’être le postier. Les gens du monde viennent voir mon village, et ça me rend fier", confie-t-il. En hiver, les canaux gèlent facilement, et chacun sort ses pantins. Mais il faut avant réparer les toits de chaume, une tradition vieille de 800 ans.

Un million de touristes visitent le village chaque année.



