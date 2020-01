Vietnam : les travailleurs d'encens s'affairent avant le Nouvel An lunaire

Au Vietnam, dans la banlieue de Hanoï, se situe "le village de l'encens". Produits depuis des siècles, les bâtonnets de bambou sont présents dans toute l'Asie. Et à l'approche du Nouvel An lunaire, des dizaines de travailleurs s'affairent pour expédier leur production. "Le Nouvel An lunaire arrive bientôt donc on précipite notre travail pour honorer les commandes et être à temps pour l'événement", explique une travailleuse. L'encens est fabriqué à l'aide de poudres composées d'épices et d'herbes aromatiques qui lui donnent son parfum si particulier.

"Honorer les personnes disparues"

"C'est sûr, ce travail va durer pendant des générations. On ne l'abandonnera que si l'on ne brûle plus d'encens pour honorer les personnes disparues", indique un travailleur. Le Nouvel An lunaire aura lieu le 25 janvier. Et comme le veut la tradition, ils seront brûlés par millions dans tous les temples d'Asie. Le premier jour de la nouvelle année est d'une importance capitale pour les Asiatiques, et notamment au Vietnam, puisque tout ce qui s'y passe influence le reste de l'année.