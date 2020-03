VIDÉO. Découvrez le château de Chambord désert et majestueux durant le confinement

Des images rares d'un château de Chambord désert ont été tournées au drone, en pleine période de confinement.

Depuis son ouverture au public, en 1821, le château de Chambord n'avait été que très rarement fermé. Des images inédites, tournées au drone pendant le confinement dû au nouveau coronavirus, embellissent ce bijou de l'architecture, qui a fêté ses 500 ans en 2019.

Chambord, protecteur des oeuvres d'art durant la Seconde Guerre Mondiale

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le château de Chambord (Loir-et-Cher) avait servi à stocker des milliers d'oeuvres d'art des musées nationaux menacées de bombardements et de saisies, comme celles du Louvre et de Versailles. 37 convois et 3 690 tableaux avaient ainsi quitté le Louvre pour Chambord et pour le château de Saint-Blancard (Gers). La Joconde de Léonard de Vinci fut notamment abritée à Chambord dès 1939. Conservateurs et gardiens y montaient la garde.

Le plus grand des châteaux de la Loire avait été pour la dernière fois fermé au public en 2016, suite à une forte crue de la rivière du Cosson. (MARIO FOURMY/SIPA)

Si une équipe restreinte continue d'assurer la sécurité et l'entretien du château, pendant le confinement, ces images nous font redécouvrir le lieu sous divers angles et son parc. Classés monuments historiques, ils ont rarement parus aussi vides.