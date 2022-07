Perçu comme une menace pour les rivières souterraines et la faune sauvage, le projet de construction d’un train maya pour renforcer le tourisme de certaines régions du Mexique est mal reçu par certains habitants et militants. Ils dénoncent notamment son impact environnemental et les dommages irréversibles qu’il peut causer sur le patrimoine naturel et culturel du pays. Le train maya est pourtant censé ouvrir une série d’opportunités commerciales et sociales, bénéfiques pour les habitants et entreprises locales.

“Toute cette zone est un écosystème extrêmement fragile”

Pour s’opposer à ce projet de construction, un groupe de militants à récemment demandé à l’UNESCO de stopper les travaux. “Nous ne sommes pas opposés au président, ni au projet de train en lui-même. Mais nous sommes opposés à ce que ça se fasse ici, car cet écosystème est très fragile.” Du risque d'effondrement des parois rocheuses à la contamination des eaux, plusieurs facteurs renforcent la réticence des locaux vis-à-vis de ce projet. “Ça nous inquiète beaucoup, car cette région vit du tourisme et il n’y aurait pas de tourisme sans l’écologie, sans la mer turquoise transparente, sans les plages de sable blanc, sans les cénotes, sans la culture maya. Les mayas vénéraient ces grottes, c’étaient leurs sites sacrés, leurs temples.”