Un diamant rose considéré comme le plus gros depuis 300 ans découvert en Angola

Le diamant rose de 170 carats découvert en Angola a été baptisé "La Rose de Lulo", du nom de la mine du nord-est du pays d'où il a été extrait. Il s'agit d'un des plus gros diamants roses jamais découverts, a indiqué ce mercredi la firme minière australienne Lucapa Diamond Company dans un communiqué aux investisseurs.

Introducing the "Lulo Rose" an historic recovery at Lucapa's Lulo Mine in Angola - a 170 carat pink rough diamond - one of the largest pink diamonds recovered in 300 years. Read all about it here:https://t.co/f36rUIdKGR pic.twitter.com/apkbyg0LtR