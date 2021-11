Tourisme : l'empreinte des Mayas au Mexique

C'est un rituel qui se transmet oralement de génération en génération depuis près de 3 000 ans. Au cœur de la forêt tropicale de Yucatan (Mexique), le sacré continue de régir le quotidien de certaines communautés. "Je m'adresse aux dieux de la montagne. Recevez les offrandes que je viens de préparer", scande Don Miguel, chamane maya. Il est le seul à savoir comment invoquer les esprits et les dieux. Une cérémonie où se mélange rite maya et catholique. "Selon la tradition maya, tout doit être cuit au même endroit, dans un four naturel. C'est pour remercier notre seigneur", explique un habitant de la forêt de Yucatan.

Un temple de 42 mètres de haut

À Coba (Mexique), les Mayas ont érigé un somptueux temple. Vestige de la civilisation maya entre 600 et 800 après Jésus-Christ, il mesure 42 mètres de haut. Avec fierté, le guide de l'endroit, Jobibal Cen Chooc, raconte les plus belles histoires de la région. Bâti sans grues et sans machines, le bâtiment compte 120 marches vertigineuses. "Les marches sont de plus en plus étroites en grimpant parce qu'on s'approche de Dieu et devant Dieu, il faut s'agenouiller", ajoute un autre guide.