Strasbourg : découvrez "Pause", le spectacle qui illumine la cathédrale tout l'été sur du Beethoven

Tous les soirs jusqu'au 20 septembre, la cathédrale de Strasbourg s'illumine pour un spectacle de sons et lumières qui invite à la contemplation, magnifié par la musique de Beethoven.

Pause, c'est une invitation à la contemplation et à ralentir le rythme. Un thème bienvenu en cette année si particulière. Tous les soirs jusqu'au 20 septembre, la cathédrale de Strasbourg s'illumine et offre un spectacle féerique de 12 minutes sur la musique de Beethoven, dont on célèbre cette année le 250e anniversaire de la naissance.

Un show attendu par les visiteurs, qui se pressent, masqués et à bonne distance, pour assister à l'une des trois représentations quotidiennes. La municipalité à baissé à 2 000 le nombre de personnes qui pouvaient simultanément se trouver dans la zone du spectacle pour respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur. Malgré ce contexte particulier, la magie opère, le public ayant plus que jamais besoin de s'évader.

Une pause bienvenue

Le thème de cette édition colle parfaitement à l'actualité et à nos vies en général. Sur-sollicités, stressés, sous tension...il faut savoir déconnecter, se ressourcer et prendre de la distance. C'est le message qu'ont voulu faire passer les deux créateurs du spectacle, en sublimant l'architecture de la cathédrale et en rendant hommage à la musique de Beethoven.

"On a voulu mettre la cathédrale au centre du propos et prendre le temps de la souligner, de l'observer" explique l'un d'eux, Gaëtan Gromer. "Ce spectacle, c'est l'invitation à la pause, à ralentir, à s'emerveiller" rajoute son acolyte Antoine Spindler. "Les tableaux sont plutôt lents, la musique aussi". Une pause bien méritée pour tous ceux qui viendront admirer ces illuminations.

Pause, le grand spectacle - entrée par la place du château et par la place de la cathédrale à Strasbourg - tous les soirs jusqu'au 22 septembre à 22h15, 22h45 et 23h15 en juillet et en août. Et à 21h30, 22h15 et 22h45 au mois de septembre.