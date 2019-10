Stéphane Bern lance la saison 3 de sa mission pour la sauvegarde du patrimoine

La mission de Stéphane Bern permet de récolter des fonds pour la restauration et la conservation de sites jugés "en danger".

Le ministre de la Culture Franck Riester a lancé le 24 octobre, en présence de Brigitte Macron, la troisième saison de la mission de Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine, au Salon international du patrimoine culturel.

A partir de ce jeudi, "les gens peuvent inscrire les monuments qu'ils jugent en péril sur le site mission.bern.fr, ils peuvent y déposer leur dossier en ligne", a précisé l'animateur de télévision, qui accompagnait la première dame et le ministre au premier jour du Salon au Carrousel du Louvre. Le délai pour inscrire de nouveaux projets sur le site court jusqu'au 31 décembre. Ensuite aura lieu la sélection qui durera plusieurs mois.

Pass patrimoine

Stéphane Bern s'exprimait devant le stand de la Fondation du Patrimoine, qui bénéficie des fonds récoltés par la mission Bern, en présence de sa directrice générale Célia Vérot. "En ce moment, le président est sur un site sélectionné par la Fondation du patrimoine à la Réunion. Il m'a appelé avant que j'arrive ici", a commenté l'épouse d'Emmanuel Macron, pour témoigner de l'intérêt qu'il porte à cette cause.

Par ailleurs, le lancement du "pass patrimoine" a été confirmé: "Avec le pass patrimoine, on va pouvoir visiter un maximum de monuments, en acquittant un forfait annuel, selon le modèle du National Trust en Angleterre. Cet argent va aller à la restauration du patrimoine, par les propriétaires, les associations et les collectivités territoriales. Le but est de faire des petits, de mettre en réseau tous les moments pour qu'à terme cela génère beaucoup d'argent". Ce pass, un projet porté par Stéphane Bern, permet de visiter 400 châteaux en illimité pour 79 euros en solo, et 140 euros pour un pass duo.