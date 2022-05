Slackline : Nathan Paulin a battu un nouveau record au Mont-Saint-Michel

À 110 m au-dessus du sol, Nathan Paulin, funambule de l'extrême, s'est lancé le défi fou de rallier en équilibre le Mont-Saint-Michel (Manche) sur un fil. Derrière l'exploit, l'organisation est millimétrée. Tôt dans la matinée du mardi 24 mai, l'équipe a déployé 2,2 km de sangles, entre la salle des cloches de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et une grue mobile, de l'autre côté de la baie.

Record du monde battu

Avec des ingénieurs et des architectes des monuments de France, Nathan Paulin prépare son défi depuis un an et demi. "Je me suis entraîné, j'ai passé des heures à faire des allers et retours sur une sangle de 300 m chez moi, j'ai marché 2,5 km d'affilée, donc normalement je suis affuté, en théorie ça devrait bien se passer ", confiait le recordman du monde de slackline avant de se lancer.

Nathan Paulin n'en est pas à son premier essai : avant le Mont-Saint-Michel, le marcheur des airs s'est déjà offert la tour Eiffel (Paris), le Pain de Sucre à Rio de Janeiro (Brésil) et le Mont-Blanc. Après avoir battu le record du monde dans l'après-midi, il s'est laissé aller peu avant l'arrivée. Il retentera la traversée mercredi 25.