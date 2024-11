Saint-Omer : la ville a reçu un don d’un million d’euros pour rénover l’église incendiée

Les travaux de l’église Saint-Omer vont prendre du temps. Elle avait été incendiée en septembre. Un généreux donateur a décidé d’offrir un million pour aider à financer la rénovation de l’édifice.

Deux mois après l’incendie de l’église de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le chantier de réparation s’annonce colossal. Toute la toiture a brûlé. Dans la nuit du 2 septembre dernier, l’édifice s’était embrasé en quelques heures. Malgré l’intervention des pompiers, le clocher, lui aussi en proie aux flammes, avait cédé. Une cagnotte lancée par la fondation du patrimoine a déjà permis de récolter plus de 135 000 euros. Cette somme va bientôt être multipliée par dix, grâce à un donc d’un million d’euros.

Le généreux mécène va se faire connaître

Le généreux mécène se fera connaître que le vendredi 15 novembre. Il viendra en personne visiter le chantier et remettre un chèque au maire de la ville. Les travaux sont estimés à plus de dix millions d’euros et pourraient durer plusieurs années. L’homme suspecté d’avoir mis le feu avait, quant à lui, été mis en examen et placé en détention provisoire deux jours après l’incendie.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.