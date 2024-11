Reportage "Quand la tempête de sable arrive, on ferme les grottes" : en Chine, dans le désert de Gobi, les autorités tentent de protéger un patrimoine millénaire

Quand le changement climatique met en danger le patrimoine. Alors que la COP 29 se poursuit à Bakou, dans le désert de Gobi, dans le nord de la Chine, l’évolution du climat se traduit par une recrudescence des phénomènes météos extrêmes. Des tempêtes de sable mettent sérieusement en péril un patrimoine millénaire : les grottes de Mogao, creusées dans la roche par des moines à partir du IVe siècle. Un site inestimable que les autorités chinoises tentent de protéger.

Les portes de Mogao s’ouvrent, comme tous les matins, pour laisser entrer les touristes. C’est l’un des sites les plus visités en Chine, avec environ 1,5 million de visiteurs par an. On vient admirer ici plus de 700 grottes creusées dans la roche par des moines bouddhistes, à partir de l’an 366 après J-C. Ce lieu de pèlerinage, sur l’ancienne route de la soie, a survécu pendant près de 2 000 ans, mais il est aujourd’hui menacé par les tempêtes de sable de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes.

Un système qui permet de réduire de 80% les effets des tempêtes

Le sable s’attaque aux peintures murales et aux bouddhas géants à l’intérieur des grottes. La protection a dû être renforcée, explique Zhang Zhenmo, l’un des responsables du site : "Quand la tempête de sable arrive, on ferme les grottes. On a mis en place un système de protection contre le vent qui permet de réduire de 80% les effets des tempêtes. On lutte contre les poussières fines qui pénètrent dans les grottes, recouvrent les statues de Bouddha et provoquent leur érosion."

Le site des grottes de Mogao, à Dunhuang, dans le nord de la Chine. (SEBASTIEN BERRIOT / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les visiteurs sont également sensibilisés à cette nouvelle menace. "Il faut protéger l'environnement, assure une visiteuse. Si le climat continue ainsi, il y aura un impact négatif sur les statues et les peintures murales. Cela ne sera pas propice à la conservation des pièces archéologiques et surtout les couleurs vont être très vite abîmées."

"Toutes les pièces ne pourront pas s'adapter"

"Nos ancêtres vivaient ici et le climat était favorable, mais à cause de la désertification, nous devons tout faire pour protéger ce patrimoine. Avec les conditions climatiques extrêmes, toutes les pièces ne pourront pas s'adapter", ajoute un visiteur. Les tempêtes de sable, mais aussi les inondations, menacent désormais les grottes de Mogao et leurs bouddhas.

Avec l’évolution du climat, cette partie du désert de Gobi est confrontée à un phénomène nouveau de précipitations très intenses sur de courtes durées. Là aussi, un système de protection a dû être mis en place pour éviter que les grottes se retrouvent sous les eaux.