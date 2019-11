Quand des monuments du 15e siècle réapparaissent au coeur de Bordeaux grâce à la 3D

C'est un guide infographiste, Frédéric Brouzes, qui a recréé le visage de la capitale de la Nouvelle Aquitaine grâce aux images de synthèse

C'est à une visite très particulière de Bordeaux que Frédéric Brouzes, guide et infographiste nous convie. Passionné d'histoire, il a matérialisé en images de synthèse des gravures et plans de la cité girondine au 15e siècle pour les resituer dans le Bordeaux d'aujourd'hui. Le résultat est à découvrir grâce à un masque de vision en 3D.

Frédéric Brouzes a tout d'un magicien car, comme par enchantement, en appliquant le masque de vision sur vos yeux, vous voyez apparaître le château Trompette construit au 15e siècle et détruit en 1818 sur ce qui est aujourd'hui la célèbre place des Quinconces.

On ne raconte pas une histoire, on parle de faits réels. C'est pas du passé. Le présent et le passé sont com:plètement liés là.Frédéric Brouzes Guide et infographiste