Philippe Lonné nommé nouveau directeur général de la Bibliothèque nationale de France

Le haut fonctionnaire Philippe Lonné a été nommé directeur général de la Bibliothèque nationale de France (BnF), le plus grand établissement culturel du pays, et prendra ses fonctions mercredi 30 octobre 2024, a annoncé l'institution lundi 28 octobre dans un communiqué.

Philippe Lonné, né en 1980, succède à Kevin Riffault qui avait été nommé en 2021. "Administrateur de l'État", ancien directeur général adjoint de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) entre 2019 et 2021, il fut également ancien conseiller de Jean Castex puis d'Élisabeth Borne à Matignon, a précisé la BnF dans le communiqué de presse.

Philippe Lonné en 2018 lors d'une audition par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP / IP3PRESS)

Il "connaît bien" aussi le ministère de la Culture pour avoir été directeur adjoint du cabinet de l'ancienne ministre Françoise Nyssen, a ajouté cette source.

Depuis mai, il était membre de la mission "Reconstruction" mise en place par l'État pour sortir de la violente crise en Nouvelle-Calédonie, toujours selon le communiqué.

Des premières monnaies aux jeux vidéo

La tête de la BnF se voit ainsi entièrement renouvelée. En avril dernier, l'établissement culturel accueillait un nouveau président, l'historien Gilles Pécout, qui a mené une carrière de haut fonctionnaire à l'université, puis dans l'Éducation nationale, la diplomatie et désormais la culture.

Héritière de la bibliothèque des rois de France, la BnF est l'une des institutions les mieux dotées au monde de richesses culturelles de toutes les époques et toutes les régions du globe. Elles vont des premières monnaies de l'histoire de l'humanité jusqu'aux jeux vidéo, en passant par des manuscrits, des livres rares, des objets témoins de l'histoire ou des œuvres d'art (estampes, photographies, etc.). Elle compte plus de 2 200 agents, pour un budget de plus de 250 millions d'euros.