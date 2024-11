Patrimoine religieux : les édifices désacralisés sont de plus en plus nombreux

Les États généraux du patrimoine religieux, dont le compte rendu a été publié, lundi 18 novembre, confirment une tendance en forte hausse de la désacralisation des édifices religieux en France. Entre 2015 et 2023, 274 édifices cultuels ont été désacralisés dans 87 diocèses (sur 94 diocèses au total, sept n'ont pas répondu à l'enquête).

C'est deux fois plus que sur toute la période 1905-2015, date du dernier recensement qui avait compté 137 édifices cultuels désacralisés, des bâtiments qui sont reconvertis pour un usage commercial ou culturel.

Actuellement, 1 679 édifices sont fermés à l'année

Autre chiffre qui note un certain affaiblissement des lieux de culte en France, de plus en plus d'édifices communaux sont désaffectés : 226 en 2023, contre 140 en 2015 (+61%). Actuellement, 1 679 édifices sont fermés à l'année, soit pour des problèmes sanitaires, soit pour des travaux, des raisons de sécurité (arrêtés de mise en péril) ou encore à cause "d'un dépeuplement du territoire".

La France compte aujourd'hui 42 213 lieux de culte : 40 068 édifices cultuels de propriété communale (239 de moins qu'en 2015) et 2 145 édifices cultuels de propriété diocésaine (194 de plus qu'en 2015). Les États généraux du patrimoine religieux ont duré de septembre 2023 à décembre 2024. "Chaque diocèse a été sollicité pour répondre à l’enquête nationale", explique la Conférence des évêques de France (CEF). 87 diocèses ont répondu, pour 94 diocèses au total en France.