Patrimoine religieux : 11,7 millions d'euros collectés en un an grâce à un dispositif fiscal avantageux

La Fondation du patrimoine a indiqué mardi 17 septembre avoir collecté 11,7 millions d'euros en faveur du patrimoine religieux en un an, grâce à un dispositif de déduction fiscale attractif. En septembre 2023, le président Emmanuel Macron avait lancé cette souscription, en annonçant un taux de déduction fiscale renforcé pour les particuliers de 75% jusqu'à 1 000 euros, à l'instar de la souscription pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Il s'agissait d'aider les petites communes de moins de 10 000 habitants (et de moins de 20 000 habitants en outre-mer) à préserver leurs édifices religieux.

Plus de 37 000 donateurs

Selon la Fondation du patrimoine, à laquelle a été confiée la souscription, les "11,7 millions d'euros levés au total l'ont été via une "collecte nationale non affectée à un projet particulier" ainsi qu'à travers "plus de 1 100 collectes ouvertes (...) pour des projets précis", indique-t-elle dans un communiqué.

Quelque "2,8 millions d'euros" ont été mobilisés à travers la collecte nationale non affectée, "grâce à la générosité de plus de 37 000 donateurs", ajoute-t-elle. En avril, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé la liste des 100 premiers bénéficiaires de la collecte non affectée.

5 000 édifices religieux en grand danger

Le besoin de financement pour "sauver ces 100 édifices" avait été estimé à 15 millions d'euros, selon le ministère. Près de 50% sont situés dans des communes de moins de 1 000 habitants, avait-on précisé. La Fondation du patrimoine avait indiqué, il y a un an, qu'elle sélectionnerait les projets "en fonction de l'intérêt patrimonial de l'édifice, l'urgence et aussi la question de l'usage qui doit s'ouvrir aux concerts, expositions, conférences".

Sur son site internet, la Fondation du patrimoine indique que 50 000 édifices religieux se dégradent en France et que 5 000 édifices cultuels sont susceptibles d'être abandonnés ou détruits d'ici à 2030. La collecte qu'elle a lancée en faveur de l'église de l’Immaculée Conception, à Saint-Omer, ravagée par un incendie le 2 septembre 2024, avait déjà recueilli plus de 78 000 euros de dons quinze jours plus tard.