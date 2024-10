Patrimoine : les visites de Notre-Dame de Paris bientôt payantes ?

S. Sinz, C. Barbier, E. Etton, A. Bouleis, M. Birden, F. Le Moal, L. Soudre, S. Ripaud

Alors que la réouverture de Notre-Dame est prévue le 7 décembre 2024, faudra-t-il payer pour la visiter ? L'idée est relancée par la ministre de la Culture, qui propose un ticket à 5 euros afin de financer l'entretien des églises, comme cela se fait déjà dans de nombreux pays.

L’entrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pourrait devenir payante et coûter 5 euros. C’est une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. L’idée divise touristes et fidèles. Avant l’incendie, près de 15 millions de touristes visitaient l’édifice. Les faire payer 5 euros rapporterait 75 millions d’euros par an, la solution selon la ministre pour sauver toutes les églises de France qui se dégradent.

Une pratique déjà fréquente à l’étranger

L’idée est également défendue par Stéphane Bern, chargé d’une mission pour la sauvegarde du patrimoine. "Celui qui veut prier (...) y entre gratuitement, et celui qui veut faire des photos, visiter, il prend une autre entrée et il paye", estime-t-il. Si Notre-Dame appartient à l’État, c’est le diocèse de Paris qui la gère. Celui-ci rappelle la loi de 1905, qui garantit l’accès au culte gratuit, et s’oppose à faire payer l’entrée. À l’étranger, l’entrée de la plupart des églises est payante.

