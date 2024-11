Patrimoine : les cafés et bistrots, un art à la française

Les cafés et les bistros, symbole d'un art de vivre à la Française vienennt d'être classé au patrimoine culturel immatériel afi n de lutter contre leur disparitions en zones rurales.

Toujours à la même table, Brigitte retrouve Alain et Patrick. Tous trois se sont rencontrés dans un bistrot, il y a une dizaine d'années. "En venant comme ça, tous les jours pratiquement, avec d'autres personnes habituées, à force, on se côtoie, on se parle, on forme une table et on peut avoir des échanges très conviviaux", explique l'un d'entre eux.

Une fabrique du vivre-ensemble

Convivialité, rencontres, partage, voilà ce que recherchent les clients au moins autant que les bons petits plats, une cuisine soignée faite maison mais sans prétention. Bien avant le déjeuner, le bar s’anime dès 7 heures du matin. Il est un lieu ouvert à tous et même une fabrique du vivre ensemble avec des publics hétéroclites.

Dans les zones rurales françaises, les cafés sont en voie de disparition. Pourtant, c’est parfois un lieu central au sein des petits villages. En moyenne, il reste un café par commune en France, un patrimoine vivant mais qui reste à défendre.

