Patrimoine : la gare maritime de Cherbourg élue "monument préféré des Français"

La gare maritime transatlantique de Cherbourg (Manche) a été élue, dans la soirée du mercredi 14 septembre, le monument préféré des Français. Son architecture est emblématique de l'art-déco, et elle est un morceau d'histoire de France. Les Cherbourgeois en sont très fiers. "Ça le mérite amplement", témoignent deux d'entre eux. "Fantastique", commente de son côté une femme, tandis qu'un homme qualifie le monument de "remarquable". Construite dans les années 30, la gare a hébergé les espoirs de milliers de migrants européens, souhaitant alors rallier New York (États-Unis).

Un sous-marin à la pointe de la technologie

Après-guerre, elle a accueilli le luxe des paquebots, comme le "Queen Elizabeth", sur lequel ont voyagé de nombreuses vedettes. Le lieu abrite un autre monument de l'histoire de France : le sous-marin "Le Redoutable". Inauguré en 1967, il était un emblème de la force de dissuasion française durant la guerre froide. Aujourd'hui désarmé, il se visite dans les cales du port maritime. "C'est l'outil technologique le plus évolué, le plus élaboré et le plus complexe qu'on ait jamais construit", commente Philippe Dutrieux, vice-amiral d’escadre.