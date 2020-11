Patrimoine : l'histoire de la roche de Solutré, qui surplombe "une mer de vignes" en Bourgogne

"Un navire pétrifié surplombant une mer de vignes" ; ce sont les mots d'Alphonse de Lamartine pour décrire la roche de Solutré, un sommet de 493 mètres de hauteur se trouvant à Solutré-Pouilly (Saône-et-Loire), en Bourgogne. Outre la végétation, le lieu est empreint d'un passé médiéval, avec des restes de fortifications. En contrebas, des tas d'ossements de chevaux et de rennes ont été découverts, avec une légende à la clé. "On poussait les chevaux à la chasse pour qu'ils tombent de la falaise, ce qui est faux", raconte Erwan Boilevin, accompagnant touristique.

Plus de 200 000 visiteurs par an

Haut lieu de la résistance, l'histoire de Solutré est marquée par le pèlerinage annuel de François Mitterrand quand il était président. Conséquence : la roche compte plus de 200 000 visiteurs par an, au détriment de sa sœur jumelle, qui se trouve au second plan. Il s'agit de la roche de Vergisson, qui voit défiler 10 000 touristes chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT