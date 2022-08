Patrimoine : à la découverte de la maison bleue d’Angers

La 5ᵉ édition de la Mission patrimoine a été lancée. Cette année, 100 sites ont été sélectionnés. La liste a été dévoilée et on y retrouve l'un des plus beaux édifices de style art-déco : la maison bleue, à Angers (Maine-et-Loire), un immeuble recouvert d'une mosaïque bleutée. Cet endroit unique a besoin d'une bonne restauration. Jérôme Bodin, responsable du syndicat de la copropriété, fait la visite guidée d’un des deux appartements les mieux conservés de l’immeuble.

Une façade vieillie

Si la mosaïque au sol de l’habitation est intacte, le balcon n’a pas eu le même succès. En effet, à l’extérieur, les dégâts sont plus visibles. Un voile de protection a été posé dans les années 1980. Il a fait son temps et doit disparaître. Le béton armé a vieilli et on peut observer des décollements partiels sur l’ensemble de la façade.