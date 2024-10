Paris 2024 : le "Belem", star des JO, attire les visiteurs dans le port de La Rochelle

Le Belem, qui a transporté la flamme olympique cet été, est ouvert aux visiteurs pour la Toussaint. L'occasion pour beaucoup de découvrir ses impressionnantes dimensions et de contempler la lanterne olympique.

À La Rochelle (Charente-Maritime), le Belem s'offre un repos bien mérité après une saison sans pareille. Le trois-mâts, star des Jeux olympiques de Paris, attire les curieux. Pour Franck et sa famille, c'est l'occasion unique de découvrir le navire vieux de 128 ans. Les dimensions du bateau ne cessent d'impressionner. "C'est immense", s'exclame une visiteuse.

La lanterne de Paris 2024, l'attraction du public

Conçu en 1896 pour le transport de cacao et de rhum, sa dernière mission, et pas des moindres, était de transporter la flamme olympique cet été. Si elle n'est plus à bord, la lanterne de Paris 2024 témoigne encore de cette aventure inoubliable. "Tout le monde connaît le Belem" depuis les Jeux de Paris, constate Léo de Courrèges, second capitaine du navire. L'équipage commence les premières réparations.

Le bateau restera ouvert au public jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.

