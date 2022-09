"On va à nouveau faire de bonnes affaires" : la braderie de Lille de retour ce week-end après deux ans d'absence

Deux à trois millions de visiteurs sont attendus à Lille samedi et dimanche à ce vide-grenier géant qui fait travailler à plein restaurants, hôtels, commerçants, brocanteurs et artisans.

C'est le paradis des chineurs : très attendue après deux ans d'absence due au Covid-19, la braderie de Lille, considérée comme la plus grande d'Europe, redéploie ce week-end (3 et 4 septembre) ses 80 kilomètres d'étals où l'on trouve de tout, y compris l'inattendu et l'improbable.

Une brocante géante sur 180 hectares

Deux à trois millions de visiteurs, dont bon nombre d'étrangers venus de Belgique, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas, sont attendus de samedi 8h à dimanche 18h dans la capitale du nord de la France transformée en vide-grenier géant. Répartis sur 180 hectares fermés à la circulation, des milliers de riverains, commerçants mais aussi 600 brocanteurs professionnels et antiquaires, proposent antiquités, vêtements de seconde main, jouets et autres objets hétéroclites.



Mais la braderie de Lille ce sont aussi des restaurants qui font le plein, des terrasses élargies ouvertes jusqu'à deux heures du matin et des foot-trucks pour déguster des montagnes de moules-frites et les bières qui vont avec.

Des montagnes de moules sont englouties à chaque édition de la grande Braderie de Lille (ici en 2008). Elles sont désormais recyclées, notamment en dalles de carrelage. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

La mairie de Lille s'attend à "une grande édition"

"On va pouvoir à nouveau chiner à volonté, déambuler, faire de bonnes affaires, consommer et se régaler", a résumé mercredi Jacques Richir, adjoint à la maire Martine Aubry, disant lors d'une conférence de presse s'attendre "à une grande édition". Hôtels et locations "sont pris d'assaut", "la SNCF dit que les trains seront pleins", et côté inscriptions, "on est full", ajoute-t-il. "L'évènement est à l'image de la ville": "festif, bon enfant, sûr, accessible" avec son entrée gratuite, et "adapté à notre époque d'économie circulaire".



La responsable du restaurant "Le Square Café" Coralie Toth, se prépare à l'évènement depuis le mois de mai. Sa cave est pleine d'une centaine de fûts de bière. Avec 20 longues tables supplémentaires en terrasse, elle a "doublé ses effectifs en salle et pris trois personnes supplémentaires en cuisine". "Pour nous, c'est le lancement de saison, l'équivalent d'avril-mai à la mer. Ça donne le tempo pour la suite", confie-t-elle. "C'est aussi hors du temps, on bosse sans compter nos heures, toujours dans la joie".

Une visiteuse sur un stand de brocante, à la grande Braderie de Lille, le 3 septembre 2017. (SOBERKA RICHARD / HEMIS.FR / HEMIS.FR)

Né au Moyen-Âge, l'évènement est "écoresponsable"

A ses origines, qui remontent au Moyen-Âge, la braderie permettait aux domestiques de vendre les vieilleries de leurs maîtres. Devenue internationale, elle est organisée chaque premier week-end de septembre.



La braderie se veut "écoresponsable": depuis 2017, la vente d'objets neufs est interdite, sauf pour les commerçants sédentaires. Les coquilles des 500 tonnes de moules dévorées sont recyclées, notamment en dalles de carrelage.