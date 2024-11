Notre-Dame de Paris : un mois avant sa réouverture, le point sur l'avancée des travaux

À un mois de sa réouverture, Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en 2019, retrouve sa silhouette emblématique. La cathédrale rouvrira ses portes le 7 décembre 2024, marquée par une cérémonie dont les détails restent flous. Cette réouverture, promise par Emmanuel Macron dès le lendemain du drame, semble bien tenir malgré les interruptions liées à la pandémie et aux mesures sanitaires.

La flèche, tombée sous les yeux des Parisiens, est désormais reconstruite à l'identique selon les plans d'Eugène Viollet-le-Duc. Quelques travaux restent à achever, comme la couverture en plomb de la base de la flèche et la réinstallation des statues des apôtres et des saints, prévue pour 2025.

Des employés posent des panneaux avec des clous en or sur le reliquaire de la couronne d'épines qui sera installé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, aux Ateliers Saint-Jacques et à la Fonderie de Coubertin, à Saint-Remy-lès-Chevreuse au sud de Paris, le 6 novembre 2024. (JULIEN DE ROSA / AFP)

Les responsables de la restauration, qui ont mobilisé 250 entreprises et des centaines d'artisans, estiment qu'un million de visiteurs supplémentaires pourraient venir admirer la cathédrale, qui accueillait 12 millions de personnes en 2017. Un nouveau système de circulation et des réservations en ligne seront mis en place.

À l'intérieur, l'agencement a été repensé, avec un mobilier liturgique minimaliste et une nouvelle luminosité. Les vitraux, intacts pendant l'incendie, ont été restaurés, et les "mays", ces tableaux d'autel du XVIIe siècle, sont également de retour. L'édifice retrouve son rôle spirituel et patrimonial, avec la couronne d'épines du Christ toujours présente dans un reliquaire contemporain.

Presque prête

Il reste encore à finaliser la couverture en plomb à la base de la toiture de la cathédrale, tandis que les statues des apôtres et des saints, retirées avant l'incendie pour leur restauration, seront réinstallées d'ici au premier semestre 2025. Bien que les travaux avancent, des grues et échafaudages sont encore visibles sur le site.

Les touristes, toujours tenus à distance par des palissades et barbelés, se pressent chaque jour sur le parvis pour observer l'avancement des travaux extérieurs, notamment la pose d'un nouveau pavage en dalles de calcaire devant le grand portail principal. Selon les responsables du chantier, celui-ci touche à sa fin, après plusieurs années d'efforts.

Les premiers curieux se rassemblent au moment du démontage des échafaudages de Notre-Dame. (ERIC BRONCARD / HANS LUCAS / AFP)

La réouverture de Notre-Dame de Paris est un événement très attendu, symbolisant un renouveau spirituel et culturel. Pour Antoinette Mirin, fidèle de 65 ans, cela représente "la foi, la religion, le patrimoine, l'histoire de Paris", et un "renouveau" qui ravit particulièrement les catholiques en ce début de l'Avent. Jean-Michel Leniaud, président de la Société des amis de Notre-Dame, souligne que la cathédrale est "le temple de la Nation", un emblème fort de l'histoire de Paris et de la France. Cependant, cette réouverture suscite aussi des préoccupations, notamment face à l'afflux de visiteurs. Virginie Eholian, par exemple, craint que la foule et les distractions touristiques nuisent à son expérience spirituelle, avouant : "Les touristes, ça peut me bloquer pour vivre ma foi."

Concernant le programme, le 7 décembre, lors de la cérémonie de réouverture, Emmanuel Macron prendra la parole et l'orgue récemment restauré sera "réveillé". La première messe aura lieu le 8 décembre, avec la consécration du nouvel autel par Mgr Ulrich. Bien qu'il ait reçu une invitation du président, le Pape François a indiqué qu'il ne serait finalement pas présent à la cérémonie. Paul McCartney, en concert à Paris juste avant la réouverture de Notre-Dame de Paris le 7 décembre, pourrait participer aux festivités de cet événement tant attendu, en compagnie d'autres grands artistes comme Bono, pour célébrer la résurrection du monument.