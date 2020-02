Machu Picchu : le pic de la dame endormie, un défi de taille

Dans la vallée sacrée des Andes (Pérou), le Machu Picchu en ligne de mire, il est possible de gravir le pic de la femme endormie. Un défi de taille. En effet, le pic se situe à 4 215 m d'altitude, avec 1 000 m de dénivelé et de marches irrégulières en pierre, taillées il y a des siècles par les ouvriers incas. "Ils étaient capables et fiers de faire tous ces travaux pour ces rois (...) C'était un peuple symbolique", explique un guide de randonnée.

Une ascension périlleuse

La montée n'est pas aisée, l'oxygène se faisant de plus en plus rare au fur et à mesure de l'altitude. Avec le poids du corps et des sacs à dos, de plus en plus lourds. De nombreux randonneurs abandonnent d'ailleurs l'ascension en cours de parcours. Arrive ensuite le fameux col à franchir, quelques pas avant le sommet. Avec une vue qui récompense des efforts. Seconde difficulté : la descente pentue, avant d'atteindre le dernier bivouac. Aujourd'hui, l'une des priorités est de préserver la zone, abimée par l'afflux des touristes.

