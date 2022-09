Mission Patrimoine : joie et soulagement pour les propriétaires des cent édifices sélectionnés

Devenue une institution en seulement quelques années, le Loto du patrimoine est souvent une bouffée d'oxygène pour les propriétaires des bâtiments sélectionnés. L'aide financière et l'exposition offertes par la mission de Stéphane Bern permettent de sauver les monuments de la décrépitude.

Le 29 août dernier, Stéphane Bern dévoilait avec la ministre de la Cuture Rima Abdul-Malak, les cent nouveaux sites départementaux sélectionnés pour bénéficier du Loto du patrimoine 2022. Une vaste opération veillant à financer les rénovations de bâtiments historiques vétustes et parfois au bord de la ruine. À l'image du pigeonnier du Château de Feÿ dans l’Yonne sélectionné cette année. L'édifice bâti au 17e siècle avait été placé sous un arrêté de péril, en raison de son état alarmant comme on peut le constater dans ce reportage.

France 3 Bourgogne Franche-Comté / B. Djaouti / T. Collet / P. Lordon

“Si on n'avait rien fait, il se serait effondré” déplore Véronique Vassort, intendante du Château du Feÿ. Pour le réhabiliter, les travaux onéreux de près de 350 000 euros ne pouvaient pas être assumés par la famille propriétaire. “Restaurer du patrimoine, c’est un gouffre financier et si on n’a pas d’aides c’est quasiment impossible de pérenniser des bâtiments comme celui-ci. Chaque euro est le bienvenu”, ajoute Véronique Vassort.

SOS patrimoine en détresse

Même son de cloche du côté du Château de Purnon dans la Vienne. La magnifique bâtisse construite par le marquis de la Haye au 18e siècle a été le coup de cœur d’un couple d’entrepreneurs venus d’Australie. Malgré leurs efforts, toute la moitié ouest de la toiture nécessitait de toute urgence des travaux. ”On a besoin de 47 000 ardoises pour refaire la toiture, c’est un travail énorme”, précise Felicity Slerkrik propriétaire du château. Chaque jour de mauvais temps est une angoisse pour le couple, la pluie s’infiltre et menace un peu plus les pièces du château qui abritent son plus beau trésor. Une chambre recouverte du papier peint d’origine fabriqué par les ateliers du Réveillon à Paris. Le dernier exemplaire de ce type de tapisserie encore existant en France.

Mais le cauchemar est désormais derrière eux depuis l’annonce de leur sélection à la Mission du patrimoine. Une aide dont on ne connaît pas encore le montant, financera une partie des travaux de toiture. D’ici l’annonce de la somme récoltée à l'issue du loto, une cagnotte en ligne est dès lors ouverte pour aider à la préservation de ce joyau. Le château ouvrira même ses portes au public lors des Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre prochains.

France 3 Nouvelle-Aquitaine / S.Marty / C.Paquier / J. Russeil

Coup de projecteur

Mais au-delà du coup de pouce financier l'opération offre d’autre avantages inespérés. “Plus que le montant qui nous a été attribué par la Mission Stéphane Bern, on a eu un coup de projecteur absolument remarquable”, se réjouit Damien Combet, maire de Chaponost dans le Rhône. L'annonce de la sélection des vestiges de l’aqueduc romain du Gier lors de la première édition du programme, a eu un effet boule de neige. Les dons des entreprises comme des particuliers se sont multipliés. À tel point que seulement 6 % des financements des 1 542 000 euros de travaux proviennent de la dotation du Loto du patrimoine.

Les cent nouveaux bâtiments de l’édition 2022 comptent sur les ventes des billets à gratter disponibles depuis le 29 août, pour financer leurs rénovations. La Française des jeux a annoncé que sept tirages seront réalisés en septembre avec un jackpot minimum de 2 millions d’euros. Sur les 2,20 euros de chaque grille, 54 centimes seront reversés à la Fondation du patrimoine. Au total, 654 sites ont déjà bénéficié de l'opération depuis sa création en 2018, autant de morceaux d’Histoire sauvés des ravages du temps.