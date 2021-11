Les arts de l'Islam d'hier et d'aujourd'hui à l'honneur au Musée du Papier d'Angoulême

L'exposition organisée par le Louvre et la Réunion des musées nationaux dans le cadre du projet "Arts de l’Islam, un passé pour le présent" ambitionne de faire découvrir la diversité et la richesse que peut offrir l'art issu des civilisations islamiques aux multiples cultures, langues et religions. À voir jusqu'au 27 mars 2022.