Le centre historique d'Odessa, cité ukrainienne sur les bords de la Mer Noire, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

"Odessa, ville libre, ville-monde" est désormais "sous la protection renforcée de la communauté internationale", a déclaré la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay.

Le centre historique de la ville portuaire d'Odessa, en Ukraine, a été inscrit mercredi 25 janvier sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), en dépit de l'opposition de la Russie.

Lors d'une session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial à Paris, six pays sur 21 ont voté pour, 14 se sont abstenus et la Russie a voté contre l'inscription au patrimoine mondial d'Odessa, cité portuaire célèbre notamment pour son monumental escalier Potemkine, et parfois surnommée "la perle de la Mer Noire".

Procédure d'urgence

"Odessa, ville libre, ville-monde, port légendaire qui a marqué le cinéma, la littérature, les arts, est ainsi placée sous la protection renforcée de la communauté internationale", s'est félicitée la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay dans une déclaration. La ville portuaire de la Mer Noire, célèbre notamment pour ses escaliers, globalement épargnée depuis le début de la guerre en février 2022, a toutefois été touchée plusieurs fois par des bombardements russes.

La Russie, membre du comité du patrimoine mondial, a dénoncé au cours de la séance un "dossier superficiel", construit sur la base d'un "copier-collé de la page Wikipedia" sur Odessa. Elle a également accusé les autorités ukrainiennes d'avoir "eux-mêmes détruit des monuments" à Odessa.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé en octobre la candidature du centre historique d'Odessa. "Compte tenu des menaces qui pèsent sur ce patrimoine depuis le début de la guerre, le Comité du patrimoine mondial a eu recours à une procédure d'urgence", a rappelé dans un communiqué l'Unesco, rappelant par ailleurs "avoir assuré la réparation des dommages infligés depuis le début de la guerre au Musée des Beaux arts et au musée d'art moderne d'Odessa".