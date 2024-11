La Côte du Midi, une terre surprenante entre mer, montagne et étang Temps de lecture : 1min - vidéo : 4min La Côte du Midi, une terre surprenante entre mer, montagne et étang La Côte du Midi, une terre surprenante entre mer, montagne et étang (France 2) Article rédigé par France 2 - V. Chatelier, S. Dauba, J.-M.Talenton, Images de drone : drone Pareidolie France Télévisions JT de 13h France 2

Avec ses massifs, ses étangs et ses paysages à couper le souffle, la Côte du Midi est prisée des connaisseurs pour sa beauté et sa tranquillité. Le "13 Heures en Week-end" vous fait découvrir son littoral, le village de Gruissan (Aude) et l'une de ses spécialités culinaires : la délicieuse tarte aux pignons.

La Côte du Midi est un territoire entre terre, mer et étang, connu pour ses massifs et ses voies d'escalade vertigineuses. De son littoral prisé pour ses activités nautiques, à son patrimoine parfois millénaire, en passant par son appétissante gastronomie, France Télévisions vous entraîne à la découverte de ce territoire méconnu et surprenant. 5 500 hectares d'étang Sur l'étang de Bages (Aude), un groupe suit un cours de catamaran. Des enfants profitent des vacances pour apprendre à naviguer sur une eau calme. Un véritable dépaysement possible grâce aux 5 500 hectares de l'étang. À quelques kilomètres de là, au bord de l'eau, le village de Gruissan (Aude) s'offre aux yeux des visiteurs. Sa célèbre tour centrale Barberousse et ses habitations disposées tout autour le rendent unique dans le paysage. Dans la boulangerie locale, une spécialité fait le bonheur des clients : la tarte aux pignons. Un dessert à base de crème pâtissière et d'amandes. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.